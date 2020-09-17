Covid-19’dan korkan yurttaş eczaneye koşuyor ancak uzmanlar temkinli

17 Eylül 2020 Perşembe, 05:00

Koronavirüse yakalanmak istemeyen yurttaş, eczanelerdeki vitamine hücum etti. Hekime danışmadan leblebi gibi vitamin tüketiliyor. Özellikle C-D vitaminleri içeren çinko takviyeli immün sistemini güçlendirici ürünler yok satıyor. Ancak hekim ya da eczacı önermeden kesinlikle vitamin kullanılmaması gerekiyor.

Çeşitli vitaminler, internetteki alışveriş sitelerinden bile satışa sunuluyor. Fiyatları da talebe göre sürekli artıyor. Eczanelerde ise özellikle yabancı kaynaklı vitaminler zor bulunuyor. Farklı markaların aynı içerikli ürünleri satılıyor. Yurttaş aradığını bulamazsa bu kez muadilini alıyor. Doğal yollardan almak yerine tablet halinde vitamin tüketiyor. Bunun salgına karşı bağışıklık sistemini güçlendireceğini ve kendisini koruyacağına inanıyor. Havaların yavaş yavaş serinlemeye başlamasıyla birlikte vitamin tüketimi de artıyor. Ancak hekime danışılmadan çıkılan bu yol birçok sıkıntıyı da beraberinde getiriyor.

DOĞALI GİBİ DEĞİL

Eczacı kökenli, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, pandemiyle birlikte yurttaşların koronavirüse yakalanmamak, bağışıklık sistemini güçlü tutmak, vücut direncini güçlendirmek için vitaminlere yöneldiklerine dikkat çekti. Eczanelerde, pandemi öncesi çok az rağbet edilen C-D vitaminleri içeren çinko takviyeli immün sistemini güçlendirici ürünlerin yok sattığına dikkat çeken Bulut, şöyle devam etti:

“Vitaminleri daha fazla almanın bağışıklık sisteminin gücünü artıracağına dair hiçbir bilimsel kanıt yok. Vücut için ihtiyaç duyulan vitaminlerin çoğu bitkisel ve hayvansal besinlerde zaten bulunuyor. Öncelikle kişi dengeli besleniyorsa, uyku düzenine dikkat ediyorsa, egzersiz yapıyorsa vitamin almasına da gerek yok. Hiçbir vitamin desteği doğal yolla alınan besinlerle eşdeğer değildir. Eğer kişide vitamin eksikliği varsa hekim veya eczacı kontrolünde ek vitamin hapı kullanması gerekiyor.” dedi.