Covid-19'u yenen kişilerde psikiyatrik bozukluk görülme olasılığı artıyor
Yeni tip koronavirüsü (Covid-19) yenen kişilerde psikiyatrik bozukluk görülme riskinin arttığı bildirildi.
NewsMedicalLifeSciences internet sitesinin haberine göre, konuyla ilgili araştırma, Oxford Üniversitesi tarafından yürütüldü ve ayrıntıları "The Lancet Psychiatry" dergisinde yayımlandı.
Araştırma çerçevesinde ABD'de 62 bin Covid-19 vakası dahil 69 milyon kişinin TriNetX elektronik sağlık kayıtları incelendi.
Çalışmada Covid-19 testi pozitif çıktıktan sonraki 3 ayda hastalığı atlatan her 5 kişiden 1'ine, ilk kez endişe bozukluğu, depresyon ve uykusuzluk teşhisi koyulduğu gözlendi.
Bu sayının, aynı süre içinde diğer hasta gruplarında görülen psikiyatrik bozuklukların yaklaşık 2 katı olduğuna işaret edildi.
Uzmanlar, Covid-19'a yakalanmaları izleyen 90 gün içinde psikiyatrik teşhis koyulan kişilerin oranının, vakaların yüzde 20'si olduğu da ifade edildi.
Covid-19 ayrıca halihazırda geçmişte psikiyatrik sorunu olan kişilere yeni psikiyatrik teşhisler koyulmasıyla ilişkilendirildi.
Araştırma ekibinden Dr. Max Taquet, "Bu bulgu beklenmedik, sorgulanması gerekiyor. Bir psikiyatrik rahatsızlığa sahip olmak, süreç içinde Covid-19 risk faktörleri listesine eklenmelidir." değerlendirmesini yaptı.
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