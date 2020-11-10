Covid-19'u yenen kişilerde psikiyatrik bozukluk görülme olasılığı artıyor

Yeni tip koronavirüsü (Covid-19) yenen kişilerde psikiyatrik bozukluk görülme riskinin arttığı bildirildi.

AA
10 Kasım 2020 Salı, 20:00
Covid-19'u yenen kişilerde psikiyatrik bozukluk görülme olasılığı artıyor
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NewsMedicalLifeSciences internet sitesinin haberine göre, konuyla ilgili araştırma, Oxford Üniversitesi tarafından yürütüldü ve ayrıntıları "The Lancet Psychiatry" dergisinde yayımlandı.

Araştırma çerçevesinde ABD'de 62 bin Covid-19 vakası dahil 69 milyon kişinin TriNetX elektronik sağlık kayıtları incelendi. 

Çalışmada Covid-19 testi pozitif çıktıktan sonraki 3 ayda hastalığı atlatan her 5 kişiden 1'ine, ilk kez endişe bozukluğu, depresyon ve uykusuzluk teşhisi koyulduğu gözlendi. 

Bu sayının, aynı süre içinde diğer hasta gruplarında görülen psikiyatrik bozuklukların yaklaşık 2 katı olduğuna işaret edildi. 

Uzmanlar, Covid-19'a yakalanmaları izleyen 90 gün içinde psikiyatrik teşhis koyulan kişilerin oranının, vakaların yüzde 20'si olduğu da ifade edildi. 

Covid-19 ayrıca halihazırda geçmişte psikiyatrik sorunu olan kişilere yeni psikiyatrik teşhisler koyulmasıyla ilişkilendirildi. 

Araştırma ekibinden Dr. Max Taquet, "Bu bulgu beklenmedik, sorgulanması gerekiyor. Bir psikiyatrik rahatsızlığa sahip olmak, süreç içinde Covid-19 risk faktörleri listesine eklenmelidir." değerlendirmesini yaptı.


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