Covid-19'un karanlık yüzü Dünya Bankası raporunda

Dünya Bankası tarafından yayınlanan, 2020 Yoksulluk ve Paylaşılan Refah Raporu'na göre, 2020 sonunda, dünya çapında 88 ila 115 milyon kişi daha aşırı yoksulluğa sürüklenecek.

Nisan ve ekim ayları arasında, günde 3,20 dolar (24,15 TL) sınırının altında yaşayan yeni yoksulların sayısı iki kattan fazla artarak, 242 ila 257 milyona yükseldi.

Günde 1.90 dolar (14,30 TL) sınırında yaşayan yoksul bireylerin % 63'ü ve 3.20 dolar hattında yaşayanların ise % 71'i Güney Asya'da yaşıyor.

"HASAR KALICI..."

Covid 19 salgınının, dünya ekonomisi üzeründe kalıcı izler bırakacağının altını çizen Brookings Enstitüsü'nden Homi Kharas'a göre, "2019 yılında toplam 650 milyon insanın aşırı yoksulluğa mahkum olduğu düşünülüyordu ve olası büyüme hareketleri göz önünde bulundurulduğunda, yoksulluk düzeyleri birçok ülkede istikrarlı bir şekilde azalma yolundaydı. Ancak bugün durum oldukça farklı... Uzun vadeli senaryo, yoksulluktaki artışın en az yarısının kalıcı olabileceğini gösteriyor..."

Dünya Gıda Programı (WFP), gıda güvensizliği ile karşı karşıya kalan insan sayısının, yeterli önlemler alınmadığı takdirde, salgının bir sonucu olarak ikiye katlanacağı konusunda uyarılarda bulunuyor. WFP'nin baş ekonomisti Arif Hüseyin, “COVID-19, halihazırda yaşama bir iplikle bağlı olan milyonlarca insan için potansiyel bir felakettir” diyerek, durumun ciddiyetine vurgu yapıyor.

EN ZENGİNLER DAHA DA ZENGİNLEŞTİ

Öte yandan, Covid-19 salgını, dünya servetlerinin önemli kısmını elinde bulunduran büyük patronlar katında aynı etkiyi yaratmış görünmüyor. Zira İsviçre bankası UBS tarafından hazırlanan bir rapora göre, en zengin % 1'e ait toplam servet, krizin tüm hızıyla sürdüğü nisan'dan temmuz'a kadar dörtte birden fazla (% 27,5) artış gösterdi.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, mart ayından Haziran 2020'ye kadar servetini tahmini olarak 48 milyar dolar artırdı. Video konferans platformu Zoom ise 2,5 milyar doların üzerinde değer kazandı. Elon Musk'ın servetinde ise 17.2 milyar dolarlık bir artış görüldü. Diğer örneklerle birlikte rakamlar toplandığında, sadece ABD'deki milyarderlerin Covid-19 salgını süresince toplam net servetlerini 637 milyar dolar artırdıkları görülüyor.

Unutmadan, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, "Günün her saati dünya çapında 300 çocuk yetersiz beslenme nedeniyle ölüyor. Tüm çocuk ölümlerinin üçte birinden fazlasını teşkil eden bu neden yüzünden her yıl 2,6 milyon çocuk, henüz büyüyemeden yaşama veda ediyor."