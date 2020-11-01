'Covid-19’un yayılmasında, bir dakika bile çok önemli'

01 Kasım 2020 Pazar, 14:14

ABD Hastalık Denetim ve Önleme Merkezleri’nden (CDC) gelen yeni araştırmada, Covid-19’lu kişilerin yakınında kısa bir zaman geçiren insanların bile hasta olabildiği bulunmuş. Kurum, yeni bulgular ışığında koronavirüslü birine maruz kalırsanız ne yapmanız gerektiğine yönelik tavsiyelerini güncelliyor.

CDC halen, koronavirüs testi pozitif çıkan biriyle yakın temas kuran insanların karantinaya girmesi gerektiğini söylüyor. Fakat öncesinde bu yakın temas, kişi kendini hasta hissetmeden iki gün önce başlamak üzere, enfekte birinden 2 metreye kadar 15 dakikadan fazla kalmak şeklinde tanımlanıyordu. Ancak CDC’nin kullandığı yeni dil, artık devamlı bir sürenin değil; birikimli maruz kalma miktarının önemli olduğunu söylüyor.

Sağlık kurumlarının temas izini nasıl sürmesi gerektiği hakkında bilgi sunan yeni rehber, artık enfekte bir insandan 2 metre mesafeye kadar “24 saat boyunca toplamda 15 dakika veya daha fazla durmuş” herkesin karantinaya alınmasını şart koşuyor.

Bu değişiklik öncesinde CDC’nin yaptığı bir çalışmada, bir cezaevi görevlisinin daha sonra Covid-19 testi pozitif çıkan tutuklularla bir dizi kısa karşılaşma yaşamasının ardından hastalandığı bulunmuş. Bahsi geçen memur, Vermont ıslah evindeki 8 saatlik vardiyası sırasında, her biri bir dakikadan kısa olmak üzere mahkumlarla 22 kez etkileşim kurmuş ve enfekte insanlara toplamda 17 dakika maruz kalmış.

Bu kısa süreler, memurun koronavirüs kapmasına yeterli olmuş.

Johns Hopkins Sağlık Güvenliği Merkezi’nde salgın hastalık uzmanı olan ve bu çalışmada yer almayan Caitlin Rivers, “Bu değişiklik; birden fazla kısa etkileşimin bile tehlikeli olabileceğini gösteriyor ve tedbirli sosyal mesafenin önemini vurguluyor” diyor.

Kaynak: popsci.com