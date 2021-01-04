Covid-19’un yeni türü Yunanistan’a sıçradı
Yunanistan Sağlık Bakanlığı yetkilisi, İngiltere’den Yunanistan’a gelen 4 kişide Covid-19’un yeni türünün tespit edildiğini açıkladı.
İngiltere’de ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olan Covid-19’un yeni türü Yunanistan’a sıçradı. Yunanistan Sağlık Bakanlığı yetkilisi, İngiltere’den Yunanistan’a gelen 4 kişide Covid-19’un yeni türünün tespit edildiğini aktararak, bu kişilerin karantina altına alındığını ifade etti.
Yunanistan, korona virüsün yayılmasını kontrol altına almak için bugünden itibaren 1 hafta boyunca tedbirleri sıkılaştırarak, Noel öncesinde yeniden açılmasına izin verilen kuaför salonlarını ve kitapçıları kapattı.
Yunanistan’da toplam vaka sayısı 140 bin 99’a, toplam can kaybı ise 4 bin 957 ulaştı.
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