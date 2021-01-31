Covid Almanya'da da amatörleri vurdu

31 Ocak 2021 Pazar, 11:03

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmasını önlemek için alınan tedbirlerden dolayı faaliyetlerde bulunamayan amatör futbol kulüpleri, bu süreçte hem maddi hem de sportif olarak olumsuz etkilendi. Türkiye'de ise amatörler 2020 yılı Mart ayından bu yana müsabakalarına ara vermiş durumda.

Çin'in Vuhan kentinde 2019 sonunda ortaya çıkan ve dünyaya yayılan Kovid-19 nedeniyle Almanya'da pandemi tedbirleri ilk kez 2020'ın mart ayında alındı.

Bu tedbirler çerçevesinde sportif faaliyetlerin yapılması yasaklandı ve amatör futbol liglerdeki müsabakalara da ara verildi.

Ülkedeki vaka sayılarının düşmesi sonucu 2020'nin yaz aylarında hijyen kuralları çerçevesinde sahalarda tekrar futbol oynanmaya izin verildi, ancak ekim ayında salgının ikinci dalgasına yakalanan Almanya'da Covid-19 tedbirleri kapmasında 2020'in kasım ayından beri amatör futbol liglerinde antrenmanlar yapılamıyor.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) yanı sıra ikinci ve üçüncü ligde de karşılaşmalar seyircisiz olarak oynanmaya devam ederken, amatör liglerde futbolcuların müsabakalar çıkması yasak.

Berlin'de amatör liglerde faaliyet gösteren Berlin Hilalspor Kulübü Genç Takımlar Sorumlusu Veysel Öner ile Viktoria Berlin Kulübü Genç Takımlar Koordinatörü Hasan Keskin ve Viktoria Berlin'in yöneticilerinden Thorsten Fubel, Covid-19 salgının Alman amatör kulüplerine etkilerini anlattı.

1987'de Berlin'de kurulan Hilalspor'un kurucularından da olan Öner, yeni sezonda 3-5 maç oynandıktan sonra kasımda pandeminin ikinci dalgada alınan tedbirlerle amatör liglere ara verildiğini anımsatarak, "Öyle bir dalga ki amatör takımlarını alıp götürdü." dedi.

Öner, futbolun oynanmadığı ve antrenmanların yapılmadığı bu dönemde futbolcuların performanslarının düştüğüne işaret ederek, gençlerin topla oynamadıklarında futboldan koptuğunu, evde daha fazla bilgisayarda oyun oynadığını ve kilo aldıklarını ifade etti.

Gençlerin futboldan uzaklaştığını anlatan Öner, "Futbolla bir ilgileri kalmıyor. Bunlar futbolu seven çocuklar. İlk dalgadan sonra antrenmana başladığımızda çocuklar sahada darmadağın olmuştu. Çocukları toparlayamamıştık. Bizi de dinlememişlerdi. Şimdi zor bir durumdayız." şeklinde konuştu.

Veysel Öner, salgının ikinci dalgası bittikten sonra kulüplerin kendilerini nasıl toparlayacağını düşündüklerini belirterek, ancak amatör liglerde bu sezonun ikinci yarısında da futbol oynanmayacağını varsaydığını söyledi.

Belirsizlikten şikayet eden Öner, "Ne olacak belli değil. Önümüzü göremiyoruz. Ne gelecek, nasıl bir şey olacak bilemiyoruz." dedi.

Pandemiden ve alınan tedbirlerden kulüplerin olumsuz etkilediğini anlatan Öner, "Biz küçük bir takımız. Maddi olarak biz aidatlarla geçiniyoruz. Hesabımıza para girmiyor. Takımın gideri, masrafları var. Masrafları bile karşılayamaz hale geldik." diye konuştu.

Veysel Öner, salgın öncesinde haftanın 7 günü kulübe geldiğini ve burada diğer antrenörlere yardım ettiğini anımsayarak, “Bugün buraya kasımdan beri üçüncü gelişim. İnsan yavaş yavaş kopuyor. Üçüncü dalga gelmeden kendimizi toparlayıp da yeniden bir atılım yapalım niyetindeyiz." açıklamasını yaptı. ifadelerini kullandı.