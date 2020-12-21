Covid aşısı üzerinde çalışıyordu: Evinin camından düştü, vücudunda bıçak yaraları tespit edildi
Rusya'da, koronavirüs aşısı üzerinde çalışan bir bilim insanının, evinin camından düştüğü ve vücudunda da bıçak yaraları tespit edildiği belirtildi. Rus güvenlik örgütleri, 45 yaşındaki bilim insanının ölümü ile ilgili soruşturma başlattı.
Rusya’da koronavirüse karşı aşı çalışmalarına katılan ve büyük ilerleme sağlayan 45 yaşındaki Alexander Kagansky dün gece 14’üncü kattaki apartman dairesinden düşerek can verdi.
Rus gazetesi Moskovsky Komsomolets’te yer alan haberde Kagansky’nin vücudunda bıçaklanma izlerinin bulunduğu belirtildi. St. Petersburg’da yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yerel polis Kagansky’nin düşmeden önce evde bir kişiyle boğuştuğunu söyledi.
Sözcü'de yer alan habere göre, 45 yaşındaki bir adamın olağan şüpheli olduğunu açıklayan yetkililer, 13 yıl İskoçya’da çalışmalarını sürdüren ve 2017’den beri Rusya’daki Far Eastern Federal Üniversitesi’ndeki Genom ve Canlandırıcı Tıp Merkezi’nde direktör olarak çalışan Kagansky’nin ölmeden önce koronavirüs aşısı üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu.
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