Covid: İngiltere hükümeti, 'cinsiyetçi' bulunan kamu spotunu geri çekti
İngiltere hükümeti, koronavirüs salgınına karşı sosyal medya üzerinden yürüttüğü "Evde Kal. Hayat Kurtar" kampanyasında kullandığı görsellerin "cinsiyetçi" olduğu yönündeki eleştiriler üzerine bu materyalleri kullanımdan kaldırdı.
Kampanyada kullanılan illüstrasyonda, kadınlar evde çocuklarına ders yaptırırken ve ev işleri yaparken, erkek ise koltukta dinlenirken tasvir ediliyor.
İllüstrasyon, sosyal medyada viral olup "cinsiyetçi" olduğuna dair eleştiriler alması üzerine kullanımdan kaldırıldı.
Hükümet, illüstrasyonun, hükümetin "kadınlar hakkındaki düşüncesini yansıtmadığını" açıkladı.
"Evde Kal. Hayat Kurtar. Yeni Covid-19 varyantı hızla yayılıyor" ifadesinin yer aldığı illüstrasyonda dört ev bulunuyor. Bunların üçünde kadınlar temizlik ve ütü yaparken ve çocuklara ders yaptırırken tasvir ediliyor, birinde ise bir erkek, kadın ve çocuk koltukta otururken görülüyor.
Glamour dergisi ile birlikte şikayette bulunan eski Sunday Times Style Magazine editörü Lorraine Candy, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, "Bu konuda hükümete tavsiyede bulunan zeki kadınlar hiç mi yok? Farkındalık eksikliği karşısında şaşkına döndüm" diye yazdı.
Ebeveynlik konusunda blog Yazan Anna Whitehouse ise "Bir erkek otururken kadınları ve (kız çocuklarını) 'her şeyi yapanlar' olarak göstermek gerçek olabilir, ama tepeden verilen mesaj bu olmamalı. 2021 yılında böyle bir şeye nasıl onay verildi?" dedi.
Ana muhalefet İşçi Partisi hazine bakanlığı danışmanı Bridget Phillipson, bu reklamın "kadınları 'ait oldukları yere' koyduğunu" belirterek "Hükümet daha ne kadar halktan uzak olabilir?" diye sordu.
Başbakanlık sözcüsü ise "Pandemi süresince halka bilgi sağladık. Bu reklam kadınlar hakkındaki düşüncemizi yansıtmıyor, onu kaldırdık" diye açıklama yaptı.
Reklam Standartları Kurulu, kampanyalarda, "zarar verici veya ciddi ve yaygın incinmeye yol açacak türden cinsiyet rolleriyle ilgili klişeler kullanılmamasını" öngörüyor.
Koronavirüs salgını sürecinde pek çok kuruluş, pandeminin cinsiyet eşitliği bakımından kadınlar üzerinde büyük olumsuzluklara neden olduğunu, işini kaybetme ve evden çalışma halinde iş yükünün büyük ölçüde arttığı yönünde raporlar paylaştı.
Birleşmiş Milletler'in yayımladığı veriler ise koronavirüs salgınının kadınların son 25 yıldır eşitlik mücadelesinde elde ettikleri kazanımları yok edebileceğine işaret ediyor.
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