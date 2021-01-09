Covid'de ikinci dalga çocuk vakaları artırdı: 'Bazıları yoğun bakım gerekecek kadar ağır olabiliyor'
Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Fatih Varol, ikinci dalgadan sonra çocuklarda koronavirüsten etkilenme oranlarında belirgin bir artış olduğunu söyledi. Dr. Varol "Üstelk bazıları yoğun bakım gerekecek kadar ağır olabiliyor" dedi.
Salgının başladığı mart ayından bu yana pandemi merkezi olarak hizmet veren ve çok sayıda Covid hastası çocuğun tedavi edildiği Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Fatih Varol, yoğun bakım ünitelerinde Covid-19 pandemisinin başlangıcından itibaren aktif bir şekilde hasta karşıladıklarını söyledi.
'ÇOCUKLAR HASTALIK GEÇTİKTEN SONRA DA AĞIRLAŞABİLİYOR'
Covid-19 nedeniyle hastanede yatışı gereken çocuklarda erişkinlerden farklı olarak iki grup hasta olduğunu vurgulayan Dr. Varol, "Birincisi, Covid-19 enfeksiyonuna bağlı özellikle zatürrenin ön planda olduğu tablolar nedeniyle yatırdığımız hastalarımız. Bir de Covid’den iyileştikten sonra gelişen, bağışıklık sisteminin aşırı yanıtıyla ortaya çıkan inflamatuar sendrom dediğimiz MiS-C tablosu yoğun bakım yatışı gerektirecek kadar ağır olabiliyor. Erişkinlerden farklı olarak ağır geçiren çocuklarda altta başka bir hastalık öyküsü de bulunmuyor. Hiçbir yandaş hastalığı olmayan çocuklarda da bu iki durumu da yaşadık. O yüzden de çocukların hastalıktan korunmasına çok daha fazla dikkat etmek gerekiyor. Çocuklarda erişkinlere göre hastalığın biraz daha hafif geçtiğine yönelik genel bir kanı var toplumda. Bu her zaman doğru olmayabiliyor. İki çocuğumuzu yoğun bakımda Covid nedeniyle yaşam destek ünitesine bağlamak zorunda kaldık örneğin. Bu iki hastanın ikisinde herhangi başka bir hastalık yoktu" dedi.
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