Cristian Eriksen'in hayatını kurtaran Simon Kjaer ve sağlık ekibine, ödül verildi
İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde 19.00'da başlayan UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekiminde, Danimarkalı futbolcu Cristian Eriksen'in hayatını kurtaran Simon Kjaer ve sağlık ekibine UEFA Başkanlık Ödülü verildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi bugün saat 19.00'da İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde başladı.
Danimarkalı Cristian Eriksen'in hayatını kurtaran Simon Kjaer ve sağlık ekibine UEFA Başkanlık Ödülü verildi.
Salonda bulunan herkes bu ödülü ayakta alkışlarken, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Tolunay Kafkas, Şota Arveladze, Hami Mandıralı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir gibi tanıdık isimler de orada yer aldı.
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