Crystal Palace, Benteke'nin sözleşmesini 2023'e kadar uzattı
Crystal Palace, adı Türk takımları ile anılan Christian Benteke'nin sözleşmesini 2023'e kadar uzattı
İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace, Belçikalı futbolcu Christian Benteke ile iki yıllık sözleşme imzaladı.
Crystal Palace Kulübü, 30 yaşındaki santrforun sözleşmesinin 2023'e kadar uzatıldığını duyurdu.
Benteke, 2016'da Liverpool'dan 28 milyon sterlin bonservis bedeliyle transfer edilmişti. Türk kulüplerinin de ilgilendiği iddia edilen tecrübeli futbolcu, geçen sezon Crystal Palace formasıyla Premier Lig'de çıktığı 30 maçta 10 gol atmıştı. Benteke'nin adı uzun süre Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile anılmıştı.
Belçika'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) kadrosunda da bulunan Benteke, milli takım kariyerinde ise 39 karşılaşmada 16 gol kaydetti.
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