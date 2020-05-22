Cumhur İttifakı'nda 'rüşvet' krizi
Sinop’un Durağan ilçesinde MHP’li Belediye Meclis üyesi ve daimi encümeni Yunus Bozkurt, sosyal medyada yer alan bir videoda AKP'li Durağan Belediyesi'ne ‘rüşvet’ suçlamasında bulundu. AKP'li Belediye Başkanı Ahmet Kılıçaslan ise Bozkurt'a dava açacaklarını duyurdu.
Cumhur İttifakı tabanında kriz yaşanmaya devam ediyor. Yerel seçimlerden bu yana Türkiye'nin birçok il ve ilçesinde karşı karşıya gelen AKP ve MHP arasındaki son kriz Sinop'un Durağan ilçesinde ortaya çıktı.
Yeniçağ'ın haberine göre; Abdülkadir Önder isimli bir yurttaş ilçede yağan yağmurun ardından oluşan su birikintilerini ve belediye çalışmalarının yetersiz olduğunu anlatmak için sosyal medya hesabında canlı olarak video çekimi yaptı.
Önder'in ilçede hizmet olmadığını ve yolların su içinde kaldığını vurguladığı konuşması sırasında aynı bölgede manav esnafı olarak faaliyet gösteren Durağan Belediye Meclisi'nin MHP'li üyesi ve daimi encümen olarak kararlara imza atan Yunus Bozkurt, "Para az geldi. O yüzden böyle oldu" diyerek konuşmaya dahil oldu. Bozkurt, sözlerinin devamında ise, "Rüşvet az gelmiş" şeklinde konuştu.
AKP'Lİ BAŞKAN DAVA AÇIYOR
Diğer yandan Durağan Belediye Başkanı Ahmet Kılıçaslan, yaptığı açıklamada “Avukatımızı adliyeye gönderdim kendisine dava açıyoruz” dedi.
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