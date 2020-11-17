Cumhurbaşkanı Aliyev 27 yıl sonra ilk kez Karabağ'da
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve First Layd Mehriban Aliyeva Ermenistan işgalinden kurtarılan Fuzuli ve Cebrail’i 27 yıl sonra ilk kez ziyaret etti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermeni işgalinden kurtarılan Füzuli ve Cebrayil şehirlerini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Savaştan sonra ilk defa cephe hattına giden Aliyev’in bölgede coşkuyla karşılandı. Azerbaycan Cumhurbaşkanının, Karabağ’da Azerbaycan bayrağını öperek göndere çekmesi sosyal medyada büyük beğeni topladı. Cumhurbaşkanı Aliyev’in kendi kullandığı aracıyla bölgeyi incelediği görüldü.
AZERBAYCAN BAYRAĞINI GÖNDERE ÇEKTİ
Öte yandan, sosyal medya medyada beğeniyle paylaşılan bir diğer görüntüde de, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgalden kurtarılan şehirlerden birinde Azerbaycan bayrağını öperek, bayrağı göndere çekti.
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