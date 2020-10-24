Cumhurbaşkanı Erdoğan S-400’lerin testini doğruladı

24 Ekim 2020 Cumartesi, 05:30

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, S-400’lerin Sinop’ta test edildiği iddialarına ilişkin, “Testler doğrudur, yapıldı, yapılıyor. Amerika’nın yaklaşımı kesinlikle bizi bağlamaz. Biz elimizdeki bu imkânların testini yapmayacağız da neyi yapacağız? Herhalde bunu biz kalkıp da Amerika’ya soracak değiliz” dedi. Erdoğan koronavirüs salgınına ilişkin de Bilim Kurulu’nda alınacak kararlarla yeni adımlar atılabileceğini söyledi.

Erdoğan, dün cuma namazını Üsküdar Hz. Ali Camii’nde kıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, BM’nin Libya’da ateşkes açıklamasının sorulması üzerine, “Aslında üst düzeyde bir anlaşma değil. Daha alt düzeyde. Kalıcılığını tabi zaman gösterecek. Şu anda bizim bildiğimiz, sizin de duyduğunuz gibi böyle bir anlaşmanın adımlarının atılmış olduğudur. 3 ay içinde Wagner gibi paralı askerlerin oradan çekilmesi ne derece sağlıklıdır bilemiyoruz. En üst düzeyde darbeci Hafter tarafından temsilci burada bulunuyor. Dolayısıyla bana göre çok da olabilecek gibi değil aynen işte Azerbaycan - Ermenistan arasındaki durum gibi. Temenni ederim ki burada öyle olmaz. Ve bu ateşkes kararına uyulur” dedi.

Erdoğan, İstanbul’da koranavirüs vakalarındaki artışla ilgili “Toplu mekânlarda bulunmak virüsün çok da seri şekilde yaygınlaşmasını sağlıyor. Buna kendi evlerimiz de dahil. Bilim Kurulu’nda yapılan çalışmalar bize de bildirilecek. Ona göre adımlar atacağız” yanıtını verdi.

S400’lerin Sinop’ta test edildiği iddialarını doğrulayan Erdoğan, ABD’nin yaklaşımını eleştirerek “Biz S-400 dışında birçok hafif orta ağır silahlar... İçerisinde Amerika’dan aldığımız silahlar da var. Yunanistan’ın elinde S-300’ler var. Bırakın test etmeyi kullanıyor. Amerika bir şey söylüyor mu? Burada Rusya’ya ait bir silah olması bu beyefendileri rahatsız ediyor. Biz yolumuza aynı şekilde devam edeceğiz” dedi.

PENTAGON’DAN KINAMA

Erdogan’ın testleri doğrulaması üzerine Pentagon’dan açıklama yapıldı. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jonathan Hoffman yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’yi S-400 testinden dolayı en güçlü şekilde kınadıklarını belirtti. Hoffman, “Pozisyonumuz konusunda açık olduk, operasyonel bir S-400 sistemi, Türkiye’nin müttefik olarak ABD ve NATO’ya olan bağlılığıyla örtüşmüyor” dedi.