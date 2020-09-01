Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yavaş görüşmesi başladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı Saray'da kabul etti.

cumhuriyet.com.tr
01 Eylül 2020 Salı, 14:37
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Görüşmede, Yavaş'ın Ankara'nın yaşadığı sorunları, yapılması gereken düzenlemeleri aktarması bekleniyor.

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