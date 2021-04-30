Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı açıklaması
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs aşısı tedariğine ilişkin "Herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı kabul etmiyorum" diye konuştu.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:
"AŞI AÇIKLAMASI"
Aşı tedariğinde herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı kabul etmiyorum. Elimizde yeteri derecede aşı var. Rusya'dan Sputnik aşısı geliyor, gelecek. Gerekirse sayın Başkan ile de görüşmemizi yapacağız. Sayın Putin ile yapacağımız görüşmeden de, bu işle ilgili çok ciddi miktarda Sputnik aşısı Rusya'dan gelecek. Şi Cinping ile de önümüzdeki ayın ilk yarısında bu konuyla ilgili bir görüşmemiz olacak. Oradan da tekrar ciddi miktarda aşının gelmesiyle bu sayıyı yakalamış olacağız. Biontech, Almanya'dan onun verilmiş sözü var. O da inşallah gelecek. Eylül-ekim gibi yerli aşı çalışmalarında da inşallah üretime geçilebilir.
"GÜNEY KIBRIS'A GÜVENMİYORUM"
Güney Kıbrıs'a güvenmiyorum. Onlar hiçbir zaman dürüst davranmadılar. Bunlar Bürgenstock zirvesindeki görüşmede de yalan söylediler, aldattılar. Bunlar yalancı. Dürüst değil. Şimdi yine aynı şeyi yapıyorlar. Bazı görüşmeler Dışişleri Bakanlarımız arasında yapıldı. Yine geldiler, farklı farklı şeyler söylüyorlar.
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