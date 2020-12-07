Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Giray Bulak'la futbol sohbeti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul Beylerbeyi'nde bir pastaneye uğrayarak dondurma aldı. Bu alışveriş sırasında teknik direktör Giray Bulak da pastanede bulunuyordu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul Beylerbeyi'nde bir pastaneye uğrayarak dondurma aldı. Bu alışveriş sırasında teknik direktör Giray Bulak da pastanede bulunuyordu.
Cumhurbaşkanı, bir ara Bulak'a bir takım çalıştırıp çalıştırmadığını sordu.
Bulak da "Hayır" cevabını verdi. Bulak, Denizlispor'un boşta olduğunu belirterek, geçmişte bu takımı 5. yaptığını hatırlattı.
İşte Cumhurbaşkanı ile Bulak arasında geçen diyalog:
Cumhurbaşkanı: "Bir yerle anlaştın mı?"
Giray Bulak: "Yok. Şu anda yok Denizli boşta şu anda."
Cumhurbaşkanı: "Denizli boşta mı?"
Giray Bulak: "Denizli boşta sayın Cumhurbaşkanım. Ankaragücü boşta..."
Cumhuraşkanı: "Ankaragücü boşta mı?"
Giray Bulak: "Ankaragücü boşta."
Cumhurbaşkanı: "Hoca getirmedi mi?"
Giray Bulak: "Getirmedi. O yardımcı hocayla devam ediyor. Ama Denizli boşta. Ben de Denizli'yi beşinci yaptım."
Kaynak: Ajansspor
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