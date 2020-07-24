Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı için Ayasofya'da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'ya geldi. Ayasofya Camisi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatiha Suresi'ni okuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak, Ayasofya Camii'ne saat 12.05'de geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Ayasofya'ya, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlı Sözcüsü İbrahim Kalın, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ın da içinde bulunduğu çok sayıda davetli de geldi.
Ayasofya Camisi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatiha Suresi'ni okuyor.
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