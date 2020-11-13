"Cumhurbaşkanına hakaretten 5 yılda 63 bin dava"
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, ekonomi politikalarını ya da iktidarı eleştirdikleri için tutuklanan, gözaltına alınanların tutuklama ve gözaltı süreçleriyle ilgili olarak “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın göreve başladığı 2014 yılından 2019 yılı sonuna kadar olan dönemde, cumhurbaşkanına hakaret suçundan 63 bin 41 kişiye dava açıldı. Açılan bu davalardan 9 bin 554 kişi mahkûm oldu” açıklamasını yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde “hakaret” suçlamasıyla yargılanan ve ceza alanların sayısı binlerle ifade edilecek oranda artış gösterdi. Bu durum; ülkemizde bize yargının siyasallaştığını ve iktidarın halkımıza ve muhalefete yargı eliyle gözdağı verdiğini gözler önüne sermektedir” dedi.
CHP’li Başarır, ekonomi politikalarını ya da iktidarı eleştirdikleri için tutuklanan ya da gözaltına alınanların, tutuklama ve gözaltı süreçlerinde; yargının siyasallaşmasının etkisinin olup olmadığının enine boyuna araştırılıp incelenmesi için meclis araştırma komisyonu kurulmasını istedi.
Yapılan gözaltılara örnekler de veren CHP’li Başarır, Meclis Araştırma Önergesinde şunlara değindi:
MEVCUT İKTİDARIN BASKICI, SİNDİRİCİ, KORKUTUCU ANLAYIŞININ BİR GÖSTERGESİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde açılan cumhurbaşkanına hakaret davaları, önceki Cumhurbaşkanlarımız dönemiyle kıyaslanmayacak derecede artış göstermiştir. Bu durum, vatandaşlarımız üzerinde mevcut iktidarın baskıcı, sindirici, korkutucu anlayışının bir göstergesi olmuştur.
İSTİYORLAR Kİ HER YAPTIKLARI ALKIŞLANSIN
İktidarı eleştiren kim varsa gözaltına alınıyor. İstiyorlar ki her yaptıkları alkışlasın. Vatandaşlarımız içerisinde yaşadıkları sosyal ve ekonomik sıkıntıları gerek sosyal medya hesaplarından gerek sokak röportajları yoluyla dile getiriyor ve sonrasında en küçük eleştiri durumunda dahi gözaltı ile karşılaşıyorlar. Bu tutum, hukuk devleti anlayışıyla bağdaşmamaktadır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın göreve başladığı 2014 yılından 2019 yılı sonuna kadar olan dönemde, cumhurbaşkanına hakaret suçundan 63 bin 41 kişiye dava açıldı. Açılan bu davalardan 9 bin 554 kişi mahkûm oldu.
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