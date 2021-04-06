Cumhurbaşkanlığı kararıyla çok sayıda ilde kamu arazileri satılıyor

06 Nisan 2021 Salı, 13:21

104 emekli amiralin Montrö tartışmaları ve 'tekkedeki amiral' olayıyla ilgili bildirisi Türkiye'de siyasetin gündemine oturdu. Öte yandan Cumhuriyet tarihinin özelleştirme rekorunu elinde bulunduran AKP iktidarı, peş peşe satış kararları almaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Türkiye’nin 12 ilindeki mülkiyeti kamuya ait arazilerin özelleştirilmesi kararlaştırıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararda Türkiye Şeker Fabrikaları’na ait araziler de yer aldı.

Bu kapsamda;

-Erzincan’ın Üzümlü ilçesindeki 1023 numaralı parsel,

-Gümüşhane’nin Şiran ilçesindeki iki parsel,

-İstanbul’un Arnavutköy ilçesindeki üç parsel,

-Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesindeki bir parsel,

-Tokat’ın Zile ilçesindeki iki parsel özelleştirilecek.

Ayrıca Sümer Holding’e ait Malatya’nın Yeşilyurt ilçesindeki bir parsel özelleştirmeye dahil edildi.

ZEYTİNLİK ARAZİ DE SATILIYOR

Mülkiyeti hazineye ait Muğla’nın Datça ilçesinde, içerisinde korunacak doğal alan ilan edilen ve zeytinliklerin bulunduğu arazinin de özelleştirilmesi kararlaştırıldı.