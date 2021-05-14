Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Avusturya Başbakanı Kurz'a "İsrail bayrağı" tepkisi

14 Mayıs 2021 Cuma, 15:37

Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avusturya Başbakanı destek için başbakanlık binasına İsrail bayrağı çektirmiş. Aklın, vicdanın, insanlığın sustuğu nokta. Siz böyle davrandıkça İsrail daha pervasızca saldıracak. Umarım Avusturya ve Avrupa'nın akıl ve vicdan sahibi insanları bu tarz-ı siyasete tepki gösterir" ifadelerini kullandı.