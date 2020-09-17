Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Menderes, Zorlu ve Polatkan için mesaj
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Milletin gönlünde müstesna yeri olan bu üç devlet adamı (Menderes, Zorlu ve Polatkan) her zaman dua alacak. Onları haksız yere idam edenlerin yeri ise bellidir" ifadelerini kullandı.
Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı, idam edilişlerinin 59. yılında rahmetle andı.
İbrahim Kalın, şunları kaydetti:
"1960 darbecileri tarafından idam edilen Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'yu rahmetle yad ediyorum. Milletin gönlünde müstesna bir yeri olan bu üç devlet adamı her zaman dua alacak. Onları haksız yere idam edenlerin yeri ise bellidir."
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