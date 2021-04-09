Cumhuriyet Cumartesi yarın bayilerde
Hafta sonu kısıtlamalarının uygulandığı bu Cumartesi günü de, gazeteniz Cumhuriyet'e ve Cumartesi ekine ulaşabileceksiniz. Cumhuriyet Cumartesi, her cumartesi olduğu gibi yarın da gazeteniz Cumhuriyet'le birlikte bayilerde. "Her gün bir ekmek, bir Cumhuriyet..."
Bu hafta Cumhuriyet Cumartesi'nde...
Kefaret dizisinin Münevver'i doktor Ayşegül Cengiz, Cumhuriyet Cumartesi'ye konuştu: Oyunculuk da doktorluk gibi şifa verir.
Sadakatsiz dizisinde oyunculuğuyla dikkat çeken Seda Altuner, '10 Soruda'nın konuğu oldu. Ruh halini, korkularını, hayallerini paylaştı.
Erdal Atabek, babalar ve oğulları ile anneler ve kızlarını yazdı.
'Camdaki Kız' romanı ikinci yılında 441 bin kişiye ulaştı. Ve şimdi başrolünde Burcu Biricik'in olduğu bir televizyon dizisi olarak ekranda. Kırmızı Oda, Doğduğun Ev Kaderindir ve Masumlar Apartmanı'nın da yazarı olan psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu, Cumhuriyet Cumartesi'nde...
Deniz Arcak'tan yeni albüm
Psikoloji, teknoloji, astroloji, sinema, seyahat, işte mola, bu senin hakkın ve daha fazlası için Cumhuriyet Cumartesi okuyun.
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