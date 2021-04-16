Cumhuriyet Cumartesi yarın bayilerde
Hafta sonu kısıtlamalarının uygulandığı bu Cumartesi günü de, gazeteniz Cumhuriyet'e ve Cumartesi ekine ulaşabileceksiniz. Cumhuriyet Cumartesi, her cumartesi olduğu gibi bugün da gazeteniz Cumhuriyet'le birlikte bayilerde. "Her gün bir ekmek, bir Cumhuriyet..."
Cumhuriyet Cumartesi'nde bu hafta;
Kefaret dizisinde kilit rollerden biri olan Arzu'yu canlandıran Mine Kılıç, Cumhuriyet Cumartesi'ye konuştu, sokakta insanlardan aldığı tepkileri anlattı: "Biz sizi de sevdik, keşke iyi biri olsanız!"
Sadakatsiz dizisi oyuncusu Yeliz Kuvancı, "Kırmızı çizgim laiklik, özgürlük, adalet diyor.
Taylan Kümeli'den özel tarifler ve günlük listeler...
Yusuf Franko'nun peşinden Viking adasına giden, 'Pera'nın Yüklü Portreleri' kitabının yazarı Bahattin Öztuncay'la konuştuk: "Gelecek nesillere aktaracağımız müthiş bir başarı elde ettik."
Fatih Türkmenoğlu Arkeoloji Müzesi'nden Topkapı Sarayı'na sizi Tarihi Yarımada'da gezintiye çıkarıyor...
Sinema, televizyon, stil, astroloji, psikoloji, ajanda, bu senin hakkın, İş'te Mola ve daha fazlası için Cumhuriyet Cumartesi okuyun.
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