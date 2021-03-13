Cumhuriyet gazetesi 24 sayfalık zengin içeriği ile bugün sizlerle..

13 Mart 2021 Cumartesi, 16:42

Bu hafta kapağımızda Reha Erdem’in bir ilke imza atarak Zoom uygulaması üzerinden çektiği filmi “Seni Buldum Ya” var. Emrah Kolukısa, bu benzersiz deneyimi filmin oyuncuları Serkan Keskin, Tilbe Saran, Nihal Yalçın, Taner Birsel ve Tansu Biçer’le konuştu.

Mustafa K. Erdemol’dan, ünlü kekemeler…

Enver Aysever,’den Zeki Müren tartışması

Ülker İnce’den kurban ya da kahraman olmak

Özge Mumcu Aybars’tan Kraliyet Ailesi ve Meghan ile Harry

Yeni albümü Yol ile türküseverleri selamlayan Bülent Şakrak,

Podcast aleminde fırtınalar yaratan Şen Dullar Aslı ve Özge,

Masal diyarı Frig Vadisi,

Evde çocuklar için etkinlik önerileri

Haftanın sanat ajandası

Ve tam sayfa bulmacalar

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