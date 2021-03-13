Cumhuriyet gazetesi 24 sayfalık zengin içeriği ile bugün sizlerle
Cumhuriyet gazetesi 24 sayfalık zengin içeriği ile bugün sizlerle..
Bu hafta kapağımızda Reha Erdem’in bir ilke imza atarak Zoom uygulaması üzerinden çektiği filmi “Seni Buldum Ya” var. Emrah Kolukısa, bu benzersiz deneyimi filmin oyuncuları Serkan Keskin, Tilbe Saran, Nihal Yalçın, Taner Birsel ve Tansu Biçer’le konuştu.
Mustafa K. Erdemol’dan, ünlü kekemeler…
Enver Aysever,’den Zeki Müren tartışması
Ülker İnce’den kurban ya da kahraman olmak
Özge Mumcu Aybars’tan Kraliyet Ailesi ve Meghan ile Harry
Yeni albümü Yol ile türküseverleri selamlayan Bülent Şakrak,
Podcast aleminde fırtınalar yaratan Şen Dullar Aslı ve Özge,
Masal diyarı Frig Vadisi,
Evde çocuklar için etkinlik önerileri
Haftanın sanat ajandası
Ve tam sayfa bulmacalar
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