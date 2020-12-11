Cumhuriyet Gazetesi dayanışması büyüyor. 11 Aralık 2020 tarihli okur dayanışması ilanları

Basın İlan Kurumu'nun gazetemize yönelik ilan cezalarına karşı okurlarımızın 'dayanışması' büyüyerek sürüyor. Cumhuriyet'e 'dayanışma ilanları'yla büyük güç veren gazetemizin gerçek sahibi okurlarımızın sayfalarımızda yayımlanan ilanlarına dijital dünyadaki sesimiz www.cumhuriyet.com.tr'de de yer vereceğiz.

cumhuriyet.com.tr
11 Aralık 2020 Cuma, 05:56
Cumhuriyet Gazetesi dayanışması büyüyor. 11 Aralık 2020 tarihli okur dayanışması ilanları
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