Cumhuriyet Gazetesi yazarı Güller’den faiz artışı sonrası çarpıcı yorum
Gazetemiz yazarlarından Mehmet Ali Güller, Merkez Bankası'nın faiz artırmasını kendi sosyal medya hesabından "Piyasaya el birliğiyle satış yapıyorlar! New York bankerlerine, Londra tefecilerine mesaj veriyorlar!" şeklinde yorumladı.
Güller, kendi sosyal medya hesabından AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın faize karşı açıklamalarına rağmen Merkez Bankası'nın faiz artırma kararını yorumladı.
Güller, yine gazetemiz yazarlarından Erdal Sağlam'ın köşe yazısını kendi sosyal medya hesabından paylaşarak, "Erdoğan dün faize karşı açıklama yaptı, bugün Merkez Bankası faiz artırdı... Ne yani, Merkez Bankası Erdoğan'a rağmen mi faiz artırmış oldu şimdi? Geçiniz, "piyasaya" el birliğiyle satış yapıyorlar! New York bankerlerine, Londra tefecilerine mesaj veriyorlar!" şeklinde Merkez Bankası'nın faiz kararını eleştirdi.
Erdal Sağlam: "Ekonomi yönetimi bu takdirde 1.5-2 aylık bir süre kazanacak da denilebilir. Bugünkü olası yüksek oranlı faiz artışının sadece günü kurtaracağını söylemek yanlış olmaz. Sonrası ise şimdilik meçhul."@erdalsaglama https://t.co/XwdZFZZS3n— Mehmet Ali Güller (@MaliGuller) November 19, 2020
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