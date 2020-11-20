Cumhuriyet Gazetesi yazarı Güller’den faiz artışı sonrası çarpıcı yorum

20 Kasım 2020 Cuma, 01:02

Güller, kendi sosyal medya hesabından AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın faize karşı açıklamalarına rağmen Merkez Bankası'nın faiz artırma kararını yorumladı.

Güller, yine gazetemiz yazarlarından Erdal Sağlam'ın köşe yazısını kendi sosyal medya hesabından paylaşarak, "Erdoğan dün faize karşı açıklama yaptı, bugün Merkez Bankası faiz artırdı... Ne yani, Merkez Bankası Erdoğan'a rağmen mi faiz artırmış oldu şimdi? Geçiniz, "piyasaya" el birliğiyle satış yapıyorlar! New York bankerlerine, Londra tefecilerine mesaj veriyorlar!" şeklinde Merkez Bankası'nın faiz kararını eleştirdi.



