Cumhuriyet gazetesi zengin içeriği ile yarın sizlerle

24 Nisan 2021 Cumartesi, 15:50

Psikolog Prof. Dr. Acar Baltaş, Figen Atalay’a konuştu. Baltaş “Anne-babalar, çocuklarını koruyup kollayarak, her sorunu onlar için çözerek, ‘psikolojik bağışıklık’ geliştirmelerine engel oluyorlar” diyor.

Mustafa Kemal Erdemol, Özge Mumcu Aybars ve Ülker İnce’nin yazıları.

BluTV’nin yeni dizisi Yeşilçam’da Kuvvet Samra karakterine hayat veren Ayta Sözeri.

Pes etmeyen ‘Barbie’miz, şampiyon yüzücü Sümeyye Boyacı.

Dünyayı iyileştirmek isteyen 25 kadının onarıcı tarım yolculuğu.

Sinema tarihinin Oscar’sız yıldızları.

Çekya’da film seti gibi kütüphane.

Engelli hayvanlara yuva olmak.

Meyvelerin baş tacı: Çilek.

Haftanın sanat ajandası ve tam sayfa bulmacalar.

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