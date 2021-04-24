Cumhuriyet gazetesi zengin içeriği ile yarın sizlerle
Türkiye'deki koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan pazar günü kısıtlamalarında da, gazeteniz Cumhuriyet'e ve Cumhuriyet Pazar'a ulaşabileceksiniz. Gazeteniz Cumhuriyet'le, dolu dolu Cumhuriyet Pazar sizleri bekliyor. Bayinizden istemeyi unutmayın.
Psikolog Prof. Dr. Acar Baltaş, Figen Atalay’a konuştu.
Baltaş “Anne-babalar, çocuklarını koruyup kollayarak, her sorunu onlar için
çözerek, ‘psikolojik bağışıklık’ geliştirmelerine engel oluyorlar” diyor.
Mustafa Kemal Erdemol, Özge Mumcu Aybars ve Ülker İnce’nin
yazıları.
BluTV’nin yeni dizisi Yeşilçam’da Kuvvet Samra karakterine
hayat veren Ayta Sözeri.
Pes etmeyen ‘Barbie’miz, şampiyon yüzücü Sümeyye Boyacı.
Dünyayı iyileştirmek isteyen 25 kadının onarıcı tarım
yolculuğu.
Sinema tarihinin Oscar’sız yıldızları.
Çekya’da film seti gibi kütüphane.
Engelli hayvanlara yuva olmak.
Meyvelerin baş tacı: Çilek.
Haftanın sanat ajandası ve tam sayfa bulmacalar.
Hepsi ve daha fazlası için yarın Cumhuriyet gazetesi almayı unutmayın...
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