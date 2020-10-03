Cumhuriyet Halk Partisi Pazartesi günü basına kapalı toplanacak
Cumhuriyet Halk Partisi grubu, pazartesi günü basına kapalı toplanacak.
CHP'de her yeni yasama dönemi öncesi farklı bir ilde gerçekleştirilen çalışma kampı, bu yıl Covid-19 nedeniyle iptal edilmişti.
Parti Grubunun bu nedenle Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılımıyla, 5 Ekim 2020 Pazartesi günü saat 14.00'te genel merkezde toplanması kararlaştırıldı.
Basına kapalı gerçekleştirilecek toplantıda, 27'nci Dönem Dördüncü Yasama Yılına ilişkin yürütülecek çalışmalar değerlendirilecek.
Kemal Kılıçdaroğlu, salı günü de TBMM'de partisinin haftalık grup toplantısında milletvekillerine hitap edecek.
En Çok Okunan Haberler
- Çıray'dan Akşener'in o sözlerine yanıt
- Bir küp altın buldular, jandarmaya teslim ettiler
- Cumhur İttifak’ı iddiası
- Yandaş imasına İsmail Saymaz öyle bir yanıt verdi ki...
- Yarım yamalak konuşmasın
- İstifa sonrası yandaş sendikadan 'Çok şükür' açıklaması
- Hayrola, hükümet istifa mı etti?
- MEB'den liseler için yüz yüze eğitim açıklaması
- Koca: Düşüş devam ediyor
- Biat etmeyen bertaraf mı oluyor?
Video Haberler
- Özışık, 'ilişkim yok' dediği Orak'la bir arada!
- Kaşıkçı'nın öldürüldüğü yerin görüntüleri ortaya çıktı
- Köpek yavrularını suni teneffüsle hayata döndürdü
- Taksim'de gerçek birkaç dakika içerisinde ortaya çıktı
- Canlı yayında bayılmıştı! İşte olayın perde arkası
- Sokak röportajında şoke eden 'İç savaş' iddiası
- Bakanlık yasaklamıştı! Antalya'da skandal görüntüler
- Tutuklama kararının ardından HDP'lilere polis müdahalesi
- Vicdansızlık! Köpeği ezen sürücü ardına bile bakmadı
- Canlı yayında Davutoğlu'nu öfkelendiren 'basit' soru
En Çok Okunan Haberler
- Çıray'dan Akşener'in o sözlerine yanıt
- Bir küp altın buldular, jandarmaya teslim ettiler
- Cumhur İttifak’ı iddiası
- Yandaş imasına İsmail Saymaz öyle bir yanıt verdi ki...
- Yarım yamalak konuşmasın
- İstifa sonrası yandaş sendikadan 'Çok şükür' açıklaması
- Hayrola, hükümet istifa mı etti?
- MEB'den liseler için yüz yüze eğitim açıklaması
- Koca: Düşüş devam ediyor
- Biat etmeyen bertaraf mı oluyor?