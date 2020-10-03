Cumhuriyet Halk Partisi Pazartesi günü basına kapalı toplanacak

Cumhuriyet Halk Partisi grubu, pazartesi günü basına kapalı toplanacak.

AA
03 Ekim 2020 Cumartesi, 11:50
Cumhuriyet Halk Partisi Pazartesi günü basına kapalı toplanacak
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CHP'de her yeni yasama dönemi öncesi farklı bir ilde gerçekleştirilen çalışma kampı, bu yıl Covid-19 nedeniyle iptal edilmişti.

Parti Grubunun bu nedenle Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılımıyla, 5 Ekim 2020 Pazartesi günü saat 14.00'te genel merkezde toplanması kararlaştırıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilecek toplantıda, 27'nci Dönem Dördüncü Yasama Yılına ilişkin yürütülecek çalışmalar değerlendirilecek.

Kemal Kılıçdaroğlu, salı günü de TBMM'de partisinin haftalık grup toplantısında milletvekillerine hitap edecek.


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