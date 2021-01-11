Cumhuriyetçi Senatör: “Aslında Trump suç işledi”
Cumhuriyetçi Partili Pensilvanya Senatörü Pat Toomey, ABD Kongre baskının ardından açıklamada bulundu. Toomey, Trump’ın “suçlanmasına yol açacak suçlar işlediğine” inandığını belirtti.
ABD’de Demokrat senatörlerin Başkan Donald Trump’ı azletme çabalarına Cumhuriyetçi Partili Pensilvanya Senatörü Pat Toomey’den dolaylı destek geldi. Partinin en üst düzey temsilcilerinden biri olan Toomey, Trump’ın “suçlanmasına yol açacak suçlar işlediğine” inandığını belirtti. Toomey, Senato’ya gelmesi durumunda Trump’ın görevden alınması için oy kullanıp kullanmayacağına ilişkin yorum yapmadı.
'TRUMP GÜRUHU KIŞKIRTTI'
Temsilciler Meclisi’nde Trump’ı isyanı kışkırtmakla suçlayan belgeleri hazırlayan ekibin lideri Demokrat David Cicilline ve Ted Lieu 190 senatörün daha kendilerine destek verdiğini belirtirken Trump’a yönelik suçlamanın bugün resmi olarak yapılması planlanıyor. Lieu, Twitter paylaşımında, “Trump’ın güruhu kışkırttığını gösteren videolar var. Bu güruhun Capitol’e şiddet kullanarak saldırdığını gösteren videolar var” ifadelerini kullandı. Kongre tarafından kabul edilmesi halinde Trump’ı suçlayan belgeler daha sonra Senato’da bir oturumda ele alınacak. Görevden alınması durumunda Trump’ın yerine yardımcısı Mike Pence geçecek.
Bazı Cumhuriyetçi senatörler Trump’ın istifa etmesi gerektiğini savunuyor. Ancak partinin ağır toplarından Senatör Lindsey Graham ve Kevin McCarthy, Trump’ın görev süresinin dolmasına 12 gün kala azledilmesinin ülkeyi daha da böleceği için Demokratlar’a bu çabalarını askıya almaları çağrısında bulundu. Trump eğer görevden ayrıldıktan sonra başlatılacak bir dava sürecinde suçlu bulunursa eski başkanların faydalandığı emekli maaşı ve güvenlik hizmetinden yararlanamayacak.
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