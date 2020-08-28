Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul Beyaz Saray yakınlarında saldırıya uğradı

Cumhuriyetçi Parti kongresine katılan ABD'li Senatörü Rand Paul, Cuma günü Beyaz Saray yakınlarında 100’den fazla kişiden oluşan "kızgın bir kalabalığın" saldırısına uğradığını ve polis tarafından kurtarıldığını söyledi.

Mustafa Birol Güger
28 Ağustos 2020 Cuma, 12:08
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Rand Paul Twitter'dan paylaştığı iletide, "Beyaz Saray'dan bir blok ötede, 100'ün üzerinde kişiden oluşan kızgın bir kalabalığın saldırısına uğradım. Washington DC Polis Departmanına, hayatımı çılgın bir kalabalığın elinden kurtardığı için teşekkür ederim" dedi.

Reuters'ın haberine göre, sosyal medyada dolaşan videolarda, senatör ve eşi Kelley'in, etrafında toplanan kalabalığın, çifti korumaya çalışan polislerle itiştiği görülüyor. Polisler ise senatöre oteline kadar eşlik ederken, kalabalığa "geri çekilmeleri yönünde" anons yapıyor.


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