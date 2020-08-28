Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul Beyaz Saray yakınlarında saldırıya uğradı

28 Ağustos 2020 Cuma, 12:08

Rand Paul Twitter'dan paylaştığı iletide, "Beyaz Saray'dan bir blok ötede, 100'ün üzerinde kişiden oluşan kızgın bir kalabalığın saldırısına uğradım. Washington DC Polis Departmanına, hayatımı çılgın bir kalabalığın elinden kurtardığı için teşekkür ederim" dedi.

Just got attacked by an angry mob of over 100, one block away from the White House. Thank you to @DCPoliceDept for literally saving our lives from a crazed mob. — Senator Rand Paul (@RandPaul) August 28, 2020

Reuters'ın haberine göre, sosyal medyada dolaşan videolarda, senatör ve eşi Kelley'in, etrafında toplanan kalabalığın, çifti korumaya çalışan polislerle itiştiği görülüyor. Polisler ise senatöre oteline kadar eşlik ederken, kalabalığa "geri çekilmeleri yönünde" anons yapıyor.