Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul Beyaz Saray yakınlarında saldırıya uğradı

Rand Paul Twitter'dan paylaştığı iletide, "Beyaz Saray'dan bir blok ötede, 100'ün üzerinde kişiden oluşan kızgın bir kalabalığın saldırısına uğradım. Washington DC Polis Departmanına, hayatımı çılgın bir kalabalığın elinden kurtardığı için teşekkür ederim" dedi.

Just got attacked by an angry mob of over 100, one block away from the White House. Thank you to @DCPoliceDept for literally saving our lives from a crazed mob.