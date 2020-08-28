Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul Beyaz Saray yakınlarında saldırıya uğradı
Cumhuriyetçi Parti kongresine katılan ABD'li Senatörü Rand Paul, Cuma günü Beyaz Saray yakınlarında 100’den fazla kişiden oluşan "kızgın bir kalabalığın" saldırısına uğradığını ve polis tarafından kurtarıldığını söyledi.
Rand Paul Twitter'dan paylaştığı iletide, "Beyaz Saray'dan bir blok ötede, 100'ün üzerinde kişiden oluşan kızgın bir kalabalığın saldırısına uğradım. Washington DC Polis Departmanına, hayatımı çılgın bir kalabalığın elinden kurtardığı için teşekkür ederim" dedi.
Just got attacked by an angry mob of over 100, one block away from the White House. Thank you to @DCPoliceDept for literally saving our lives from a crazed mob.— Senator Rand Paul (@RandPaul) August 28, 2020
Reuters'ın haberine göre, sosyal medyada dolaşan videolarda, senatör ve eşi Kelley'in, etrafında toplanan kalabalığın, çifti korumaya çalışan polislerle itiştiği görülüyor. Polisler ise senatöre oteline kadar eşlik ederken, kalabalığa "geri çekilmeleri yönünde" anons yapıyor.
it’s like the mob trying to attack Rand Paul, who was shot at by a Bernie supporter in 2017 and attacked by his neighbor, want four more years of Trump. https://t.co/i4LPjfE3LI— Siraj Hashmi (@SirajAHashmi) August 28, 2020
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