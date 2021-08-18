Cüneyt Çakır’ın yönettiği maçta Sheriff, Dinamo Zagreb’i farklı yendi

18 Ağustos 2021 Çarşamba, 09:03

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’nda bu akşam 3 karşılaşma oynandı.

Cüneyt Çakır’ın yönettiği maçta Moldova ekibi Sheriff, Dinamo Zagreb’i 3-0 mağlup ederek rövanş için büyük avantaj yakaladı.



UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam 3 karşılaşma oynandı. Moldova ekibi Sheriff ile Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb’in Sheriff Stadı’ndaki mücadelesinde Türk hakem Cüneyt Çakır düdük çaldı.

Yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun üstlendiği maçta ev sahibi ekip sahadan 3-0 galip ayrıldı ve tur için büyük avantaj elde etti. Gecenin diğer müsabakalarında ise Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, deplasmanda Fransız ekibi Monaco’yu 1-0 ile geçerken, Avusturya takımlarından Salzburg ise Danimarka temsilcisi Brondby’yi 2-1 mağlup etti.



