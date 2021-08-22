Cüneyt Özdemir'den dikkat çeken 'aşı' tepkisi
Gazeteci Cüneyt Özdemir, kabine toplantısı sonrası açıklanan okullardaki uygulanması beklenen yeni aşı kararlarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Kabine Toplantısı sonrası okulların 6 Eylül'de başlayacağını açıklamıştı. Erdoğan, "Yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğrenciyle irtibatlı henüz aşı olmamış öğretmen ve personelin haftada en az iki defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
"AŞILANMAK İSTEMEYEN GELMESİN"
Gazeteci Cüneyt Özdemir ise sosyal medya hesabın yaptığı paylaşımda okul personellerine aşı zorunluluğunun getirilmemesini eleştirdi. Özdemir, "Aşılanmak istemeyen personel okula gelmesin" dedi.
"ÇOCUKLARIMIZI RİSKE ATMAYIN LÜTFEN"
Gazeteci Cüneyt Özdemir, Twitter'dan yaptığı paylaşıma Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı etiketleyerek şu ifadeleri kullandı;
"Bir veli olarak okulların açılıyor olması çok iyi haber ancak eğitim personelinin her bireyinin aşılanmasını da önemli buluyorum. Aşılanmak istemeyen personel okula gelmesin. Eğitimcilere aşı zorunlu tutulsun. Çocuklarımızı riske atmayın lütfen."
Özdemir daha sonra, 'Milli Eğitim Bakanı'nın sosyal medya hesabı olmadığı için uyarı üzerine twiti silip, düzeltip tekrar attım. (Sahi neden yok?)' dedi.
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