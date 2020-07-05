Cüretkâr dokunuşlar, şık çalımlar!
Boris Vian, binbir muamma, karmaşa ve satirik imgeyle ördüğü, daha önce yayınlanmamış hikâyelerinden oluşan Geceyarısının Yarısına Doğru’da; anti-kahramanları, zamanın ötesine taşınan hicviyle daha iyi bir dünyanın mümkün olabileceğine inancını çoktan yitirenleri teselli ederken, çürümekte olanın şerefine kadeh kaldırıyor.
Boris
Vian'ın binbir muamma, karmaşa ve satirik imgeyle ördüğü, daha önce
yayınlanmamış hikâyelerinden oluşan Geceyarısının Yarısına Doğru, eskimiş değerler
ve kaybedilen savaşlar için yas tutmaya değil, içinde debelenilen çelişkileri
kutlamaya yönelik kışkırtıcı bir seçki.
Vian
geleneklerin, ahlakın, aile bağlarının hatta aşkın dahi hükmünü yitirdiği bir
garip devirde absürdün sınırlarında dolaşıyor; bu sınırları cüretkâr dokunuşlar
ve kimi şık çalımlarla aşındırıyor.
Geceyarısının
Yarısına Doğru'da Vian, kendine özgü biçemi, anti-kahramanları, zamanın ötesine
taşınan hicviyle daha iyi bir dünyanın mümkün olabileceğine inancını çoktan
yitirenleri teselli ederken, çürümekte olanın şerefine kadeh kaldırıyor.
Geceyarısının Yarısına Doğru / Boris Vian / Çeviren: Alev Er / Sel Yayıncılık / 255 s.
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