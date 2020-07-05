Cüretkâr dokunuşlar, şık çalımlar!

05 Temmuz 2020 Pazar, 22:40

Boris Vian'ın binbir muamma, karmaşa ve satirik imgeyle ördüğü, daha önce yayınlanmamış hikâyelerinden oluşan Geceyarısının Yarısına Doğru, eskimiş değerler ve kaybedilen savaşlar için yas tutmaya değil, içinde debelenilen çelişkileri kutlamaya yönelik kışkırtıcı bir seçki.



Vian geleneklerin, ahlakın, aile bağlarının hatta aşkın dahi hükmünü yitirdiği bir garip devirde absürdün sınırlarında dolaşıyor; bu sınırları cüretkâr dokunuşlar ve kimi şık çalımlarla aşındırıyor.

Geceyarısının Yarısına Doğru'da Vian, kendine özgü biçemi, anti-kahramanları, zamanın ötesine taşınan hicviyle daha iyi bir dünyanın mümkün olabileceğine inancını çoktan yitirenleri teselli ederken, çürümekte olanın şerefine kadeh kaldırıyor.

Geceyarısının Yarısına Doğru / Boris Vian / Çeviren: Alev Er / Sel Yayıncılık / 255 s.