Cyle Larin, gollerine devam ediyor!
Beşiktaş'ın golcüsü Cyle Larin, gollerine Kanada'da devam ediyor.
Sezonu iki kupayla kapatan Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Cyle Larin, Kanada Milli Takımı ile çıktığı son 8 maçta 10 gol attı.
Kanada'nın Haiti'yi 4-1 mağlup ettiği maçta iki gol kaydeden Larin gösterdiği performansla alkış topladı.
İşte Larin'in golleri:
GOAL! ????— Gold Cup (@GoldCup) July 16, 2021
Cyle Larin makes it 2-0! #ThisIsOurs #GoldCup21?? pic.twitter.com/kuYOjfN30k
?????GOAL from the spot!— Gold Cup (@GoldCup) July 16, 2021
Cyle Larin makes it 3-1! #GoldCup21 ?? #ThisIsOurs pic.twitter.com/jH5yLveWIK
Video Haberler
- Temizlik görevlisi bayılan kuşa böyle su içirdi
- Pazar savaş alanına döndü! Kavga anı kamerada
- Zırhlı askeri araç şarampole devrildi: 3 asker yaralı
- Bursa'da korkunç olay: 1 ölü, 1 yaralı
- Otoparkta kontrolden çıkan aracın kazası kamerada
- Van Gölü'nde korku dolu anlar: Seferber oldular
- Merkel televizyonda uyuyakaldı
- Patenci gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
- Kamyon, doğalgaz boru hattını patlattı
- A Spor canlı yayınında dikkat çeken diyalog
En Çok Okunan Haberler
- İşte Melih Bulu'nun yerine getirilen isim
- Binance’a bir kötü haber daha
- AKP-MHP oylarında büyük düşüş
- Anonymous yazdı, Sedat Peker yanıt verdi
- Hülya Avşar'a belediye başkanı adaylığı teklifi
- Erdoğan boyunu aşan bir işe mi kalkıştı?
- Melih Bulu'yu kendi yasağı vurdu
- Gaziantep'te aslan kaçtı!
- Bulu, önce inanmadı sonra hesabını kapattı
- Sisam adası yanıyor