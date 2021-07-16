Cyle Larin, gollerine devam ediyor!

Beşiktaş'ın golcüsü Cyle Larin, gollerine Kanada'da devam ediyor.

cumhuriyet.com.tr
16 Temmuz 2021 Cuma, 10:20
Cyle Larin, gollerine devam ediyor!
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Sezonu iki kupayla kapatan Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Cyle Larin, Kanada Milli Takımı ile çıktığı son 8 maçta 10 gol attı.

Kanada'nın Haiti'yi 4-1 mağlup ettiği maçta iki gol kaydeden Larin gösterdiği performansla alkış topladı.

İşte Larin'in golleri: 



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