Cyle Larin, gollerine devam ediyor!

Sezonu iki kupayla kapatan Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Cyle Larin, Kanada Milli Takımı ile çıktığı son 8 maçta 10 gol attı.

Kanada'nın Haiti'yi 4-1 mağlup ettiği maçta iki gol kaydeden Larin gösterdiği performansla alkış topladı.

İşte Larin'in golleri:

GOAL! ???? Cyle Larin makes it 2-0! #ThisIsOurs #GoldCup21 ?? pic.twitter.com/kuYOjfN30k

?????GOAL from the spot!



Cyle Larin makes it 3-1! #GoldCup21 ?? #ThisIsOurs pic.twitter.com/jH5yLveWIK