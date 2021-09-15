D-100 Karayolunda otomobil alev alev yandı
D-100 Karayolu, Zeytinburnu mevkii Ankara istikametinde seyir halindeki otomobilin arka bölümündeki motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi.
Olay, D-100 Karayolu, Ankara istikametinde saat 06.00 sıralarında yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, Ceyhun Şentürk 07 L 1130 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken Zeytinburnu mevkiine geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle aracının arka bölümünde bulunan motor kısmından alevler yükseldi. Yoldan geçen sürücülerinde uyarmasıyla duran Şentürk durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobile müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yanan otomobil söndürüldü. Polis ekipleri de yolda önlem aldı. Yangın sonrası otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
"YOLDAN GEÇENLERLERDEN YANGIN TÜPÜ İSTEDİM KİMSE VERMEDİ"
Otomobili yanan Ceyhun Şentürk, "Motor tarafından bir anda alev aldı. İlk bir duman kokusu aldım yavaşladım. Arkadan gelen arkadaş sağ olsun selektör yaparak uyardı, indim. Alevler büyüyünce yangın tüpüne de yetişemedim arka koltuğun altındaydı çünkü. Yolda insanlara el ettim, yangın tüpü diye kimse durmadı. Kimse yangın tüpü vermedi. Yardım anlamında bitmişiz herhalde. Ben de bıraktım en sonunda yansın diye yapacak bir şey yok. İstanbul'da yaşıyorum, Eskişehir'e gidiyordum" dedi.
İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, soruşturma sürdürülüyor.
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