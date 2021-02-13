Daha az maç, daha fazla El Clasico

13 Şubat 2021 Cumartesi, 09:52

Federasyon başkanından reform çağrısıİspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, lig formatının değişmesi gerektiğini ve Real Madrid ve Barcelona’nın daha fazla maç yapması gerektiğini söyledi

DEĞİŞİKLİK ŞART

İspanya’da yayın yapan El Larguero radyosuna konuk olan Luis Rubiales, La Liga’da değişiklikler yapılması gerektiğini belirtti. Rubailes, sezondaki maç sayısının azaltılması gerektiğini ve Barcelona ve Real Madrid’in birbirleriyle daha sık oynaması gerektiğini ifade etti. Ligde bir an önce reform yapılması gerektiğini söyleyen Ruabiles, ‘’ Futbol başka bir yöne evriliyor ve UEFA bu konuda suçlanmalı. Büyük kulüplerin daha çok maça çıkması ve daha sık birbiriyle oynaması gerekiyor. Çünkü daha çok seyirci onları izliyor. Ancak bu söylediğim bir Avrupa Süper Ligi’nin oluşmasıyla ilgili değil, umarım böyle bir şey olmaz. Şu anda La Liga’da 38 haftalık bir takvimimiz var. Reformu sadece iki şekilde yapabiliriz ya takım sayısını azaltacağız ya da formatı değiştireceğiz. Fakat, takımlar liglerdeki sayının azalmasını istemeyecektir. Dolayısıyla takım sayısını azaltamayacağımıza göre formatı değiştirmeliyiz. Örneğin 33 haftalık bir ligde Real Madrid ve Barcelona ikiden fazla birbiriyle oynamalı. Bu şekilde yine 38 haftayı doldurabiliriz. La Liga Başkanı Javier Tebas ile bu konuyu görüşeceğiz. ‘’ ifadelerini kullandı.