Daha dayanıklı binalar için 'ıstakoz kabuğunu' model aldılar

01 Şubat 2021 Pazartesi, 16:57

Melbourne Kraliyet Teknoloji Enstitüsü'nde yapılan yeni bir araştırmaya göre, çelik kablolarla güçlendirilmiş beton, ıstakoz kabuğundan esinlenilen bir yapıda inşa edildiğinde daha dayanıklı hale geliyor.

Beton inşa edilirken geleneksel bir kalıp kullanılmıyor. Istakoz desenleri, bir yazılım sayesinde üç boyutlu yazıcıya ekleniyor ve böylece beton katmanları üç boyutlu yazıcı kullanılarak üst üste yerleştiriliyor.

Araştırmayı yöneten Jonathan Tran, tasarımın daha çok geometrik açıdan karmaşık veya kıvrımlı yapılar inşa etmede yardımcı olabileceğini söylüyor.