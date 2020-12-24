Dakar Rallisi heyecanı hastalık dinlemiyor!
Dünyanın en zorlu yarışlarından biri olarak tanımlanan Dakar Rallisi'ne sayılı günler kaldı.
Dünyanın en zorlu yarışlarından biri olarak tanımlanan Dakar Rallisi'ne sayılı günler kaldı.
3 Ocak 2021 tarihinde koşulacak Dakar Rallisi'nde son şampiyon ve Red Bull sporcusu Carlos Sainz’ın yanı sıra diğer Red Bull sporcuları Sebastien Loeb, Nasser El-Attiyah ve Stephane Peterhansel gibi isimler de mücadele edecek. Geçen sene olduğu gibi yine sadece Suudi Arabistan’da gerçekleştirilecek Dakar Rallisi, 12 etaptan oluşacak. Kızıl Deniz’in kıyısındaki Cidde’den başlayacak yarış 15 Ocak 2021’de yine burada noktalanacak.
Bu sene 43'üncü kez düzenlenecek olan Dakar Rallisi'nde son şampiyon Carlos Sainz, fiziksel ve mental olarak kendisini hazır hissettiğini belirterek, "Dakar Rallisi’ne kendimi çok iyi hazırladım. Aracım da şu an gayet iyi durumda. Dakar Rallisi çok zorlu bir yarış. Bu sebeple hem rakiplerime hem de Dakar’a büyük saygı duyuyorum. Kazanmak için sonuna kadar mücadele edeceğim” dedi.
2020 yılında 2'nci sırayı elde eden Stephane Peterhansel ise Dakar Rallisi’nin çok özel bir yarış olduğunu vurgulayarak, “Bu sene yarışı kazanabilir miyiz? Tabii ki zor. Ama hem ben idmanlıyım hem de aracım bu Dakar’a hazır. Geçen sene Carlos Sainz ve ben podyuma çıkarak takımımızın iki aracını da zirveye taşımıştık. Bu sene de kazanma şansımız olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
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