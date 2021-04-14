Dallas Mavericks "Play-In" formatını gereksiz buldu

14 Nisan 2021 Çarşamba, 09:42

Dallas Mavericks’te Mark Cuban ve Luka Doncic “Play-In” formatına eleştirilerde bulundu. Takımın yıldız oyun kurucusu Luka Doncic, ESPN’e yaptığı açıklamada sezon sonunda playoffa kalacak takımların belirleneceği Play-In turnuva formatının anlamsız olduğunu ve oyunculara ekstra yük getireceği için büyük bir hata olduğunu söyledi. Doncic, “Bu formatı anlamış değilim. 72 maç oynuyoruz, sonra arka arkaya iki maç kaybediyoruz ve playoff dışında kalıyoruz. Bunu anlayamıyorum.” ifadelerini kullandı. Sloven oyuncunun ardından benzer bir açıklama da takımın sahibi Mark Cuban’dan geldi.

“BÜYÜK BİR HATAYDI”

Cuban ESPN’e yaptığı açıklamada şunları söyledi, “NBA’in bunu neden yaptığını anlıyorum. Bu formatın en kötü yanı, sıkıştırılmış program stresini daha da artırmasıdır. Konferanstaki sıralamalar daha belirgin hale geldikçe takımlar oyuncuları dinlendirmek yerine her maça playoff maçı gibi yaklaşacaklar. Luka’nın da dediği gibi sonuçlar çok büyük. Oyuncular bu sebeple daha fazla maça çıkıyor ve uzun süreler sahada kalıyor. Geriye dönüp bakıldığında bu, çok büyük bir hataydı.”

PLAY-IN TURNUVASI NEDİR?

NBA yönetimi bu sezonun başında aldığı kararla playoff formatında değişikliğe gittiğini açıklamıştı. Konferanslarında yedinci sırayı alan takımlar sekizinci sıradaki takımla karşı karşıya gelecek ve kazanan yedinci sıradan playoff bileti alacak. Konferansında dokuzuncu sırada olan takım, onuncu sıradaki takımla oynayacak ve maçın galibi yedi ve sekizinci sıradaki takımların oynadığı maçın kaybedeniyle takımla bir maç daha yapacak. O maçın galibi ise sekizinci sıradan playoffa kalmış olacak.