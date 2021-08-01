Damada boyunduruk takıp, araç çektirdiler

01 Ağustos 2021 Pazar, 12:02

Selim Baştürk, kız arkadaşı Nimet Genç ile düzenlenen törenle evlendi. Düğünün ardından Selim Baştürk'ün arkadaşları, evinin önünde, bir dizi eğlence düzenledi.

Gelenek gereği önce şınav çektirilen, daha sonra da yerde süründürülen damada, boyunduruk takıldı. Kırbaçlar vurulan Baştürk, 2 ton ağırlığındaki aracı, boyundurukla zorlukla çekti.

Baştürk'ün yaptığı menemeni beğenmeyen arkadaşları, 3 katlı apartmanın terasına çıkardı. Selim Baştürk, burada eşine "Seni seviyorum" diye bağırarak sesini duyurmaya çalıştı.

Yaşananların ardından konuşan Selim Baştürk, "Düğünün ardından arkadaşlar eğlence düzenlendiler. Bana da eziyet ettiler. Süründürdüler, ördek yürüyüşü yaptım. Aracı çektim. Evlendiğime pişman değilim" dedi.



