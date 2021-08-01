Damada boyunduruk takıp, araç çektirdiler
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Nimet Genç ile evlenen Selim Baştürk, düğünün ardından bölgedeki gelenek gereği arkadaşları karafından yerde süründürülüp, takılan boyundurukla araç çektirildi, kırbaç vuruldu. Selim Baştürk, "Bana eziyet ettiler, süründürdüler, evlendiğime pişman değilim" dedi.
Selim Baştürk, kız arkadaşı Nimet Genç ile düzenlenen törenle evlendi. Düğünün ardından Selim Baştürk'ün arkadaşları, evinin önünde, bir dizi eğlence düzenledi.
Gelenek gereği önce şınav çektirilen, daha sonra da yerde süründürülen damada, boyunduruk takıldı. Kırbaçlar vurulan Baştürk, 2 ton ağırlığındaki aracı, boyundurukla zorlukla çekti.
Baştürk'ün yaptığı menemeni beğenmeyen arkadaşları, 3 katlı apartmanın terasına çıkardı. Selim Baştürk, burada eşine "Seni seviyorum" diye bağırarak sesini duyurmaya çalıştı.
Yaşananların ardından konuşan Selim Baştürk, "Düğünün ardından arkadaşlar eğlence düzenlendiler. Bana da eziyet ettiler. Süründürdüler, ördek yürüyüşü yaptım. Aracı çektim. Evlendiğime pişman değilim" dedi.
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