Damat Kushner'den ırkçılık karşıtı protestoları destekleyen LeBron'a Beyaz Saray daveti

28 Ağustos 2020 Cuma, 17:02

Başkan kayınpederi Donald Trump gibi aileden emlak imparatoru olan ve hiçbir siyasi-diplomatik tecrübesi olmamasına rağmen Beyaz Saray'da başdanışman olarak görev alan Jared Kushner, küresel spor aleminin gözbebeği NBA'in 20'li yaşlarda milyonlarca dolar kazanmaya başlayan oyuncularını siyasi boykot eylemleri nedeniyle iğneledi.

CNBC'ye konuşan Kushner, basketbolculara "Kendileri açısından mali sonuçları olmaksızın bir gece işe gitmezlik yapabilecek mali durumları olduğu için çok şanslılar" diye seslendi.

Wisconsin eyaletinde polisin silahsız siyah Jacob Blake'i çok yakın mesafeden sırtından 7 kez vurup ağır yaralaması ve felçli bırakmasını protesto edenlere polisin göz yummasıyla 17 yaşındaki beyaz bir gencin yarı otomatik tüfekle ateş açması ve iki kişiyi öldürüp birini ağır yaralaması üzerine, çoğunluğu siyah olan NBA oyuncuları, 26 Ağustos'ta maçları boykot etmişti, yani aslında greve gitmişti.

Damat-başdanışman ise "Böyle bir lüksleri var, bu, şahane. Bakın, NBA'de çok aktivizm var, pek çok slogan ortaya çıkardılar, ama bence ihtiyacımız olan, bu slogan ve işaretleri sorunu çözecek gerçek eylemlere dönüştürmek" dedi.

Politico'ya da mülakat veren Kushner, ilk günden Trump'a muhalefet eden ve sistemin ırkçı adaletsizliğiyle ilgili eleştirilerin başını çeken Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James'e de seslendi.

2016 seçiminde Demokrat Partili aday Hillary Clinton'ı mitinglerinde sahne alarak desteklemiş olan ve Trump'ı boykottan geri adım atmayan James'in hiç niyet etmediği bir şeyi ortaya atan damat-başdanışman, "Beyaz Saray'la iletişim kurarsa, onunla konuşmaktan mutlu oluruz" dedi.

Kendisinin henüz James'le iletişime geçmediğini, ama bunu bugün yapacağını söyleyen Kushner, 'Kral James' lakaplı basketbol yıldızını ırkçı adaletsizliğe çözüm önerilerini görüşmek için Beyaz Saray'a davet etmek niyetinden söz etti.

Protesto liderlerinden birine dönüşen James'e Beyaz Saray davetinin gündeme getirilmesi, tam da 2020 başkanlık seçimine iki ay kalmasına denk geldi.

Trump, perşembe günü gazetecilere NBA ile ilgili yaptığı değerlendirmede son protestolarla ilgili bilgisinin olmadığını söyleyerek şöyle devam etmişti:

"Ama reytinglerinin çok kötü olduğunu biliyorum. Açıkçası insanlar NBA'den biraz bıktı. Siyasi örgüte dönüştü ve bu iyi bir şey değil."