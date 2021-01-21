Dan Petrescu: "Fenerbahçe büyük bir takım"

21 Ocak 2021 Perşembe, 17:26

Kayserispor Teknik Direktörü Dan Petrescu, ligde oynayacakları Fenerbahçe maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe büyük bir takım" dedi.

Süper Lig’in 21. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor, kulüp tesislerinde maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Dan Petrescu yönetimindeki oyuncular, düz kolunun ardından kondisyon çalıştı. 2-0’lık Başakşehir galibiyetini değerlendiren Kayserisporlu futbolcu Uğur Demirok; "Benim için yeni bir macera, Anadolu’nun güçlü kulüplerinden Kayserispor. Bulunduğumuz yeri hak etmiyoruz. İlk maçımı oynadım, çok güzel ve anlamlı bir galibiyetti hem kendim hem takımım için. Önümüzde Fenerbahçe maçı var. Şu an ligde kim ne konumda hiç önemli değil, maç sahada kazanılıyor. Zor bir deplasman olacağını biliyoruz ama takımımızı üst sıralara çıkarmak için sahada her zaman mücadelemizi vereceğiz. Güzel bir maç bizi bekliyor" diye konuştu.



"ZOR BİR MAÇ OLACAK"

Fenerbahçe maçının zor olacağını ancak her maçtan puan çıkarmak zorunda olduklarını aktaran Petrescu; "Fenerbahçe büyük bir takım. Her zaman şampiyonluk iddiası olan, şampiyonluk için yola çıkan bir takım. Son haftalarda da çok iyi mücadele ediyorlar. Zor bir maç olacak ama biz her maça aynı ruhla çıkıp her maçtan puan almak zorunda olduğumuzu biliyoruz" diye konuştu. Transfer dönemi sonuna kadar birkaç oyuncu takviye edeceklerini de ifade eden Dan Petrescu; "Yeni oyuncular almak zorundayız, taze kanlar gelmek zorunda. Transfer dönemi kapanana kadar eminim birkaç oyuncu takviyemiz olacak" açıklamasında bulundu.

(Turan Bulut/İHA)