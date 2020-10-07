Daniel Craig'den yeni James Bond'a tavsiye: 'Aldığından daha iyi biçimde bırak'
Ölmek İçin Zaman Yok (No Time To Die) filminin yıldızı Daniel Craig, yeni James Bond’a tavsiyeler verdi. Tom Hardy’den Henry Cavill’e pek çok aktörün ismi yeni James Bond olmaya aday gösterilirken, Craig ikonik serinin iyileştirilebilecek yanları olduğunu ima etti.
52 yaşındaki Britanyalı yıldız ABD’li ünlü komedyen Jimmy Fallon’ın programına katıldı.
Fallon, Craig’e James Bond’u canlandıracak bir sonraki aktöre ne gibi tavsiyelerde bulunacağını sordu.
Mirror'ın haberine göre Craig soruyu şu şekilde yanıtladı:
"Onu berbat etme. Bu güzel ve harika bir şey. Aldığından daha iyi biçimde bırak."
VİZYON TARİHİ ERTELENMİŞTİ
“Ölmek İçin Zaman Yok” filminin vizyona giriş tarihi Kasım’dan Nisan 2021’e ertelendi.
Filmin yeni tarihine dair yorumlar yapan Craig şu ifadeleri kullandı:
"Bu şey hepimizden daha büyük. İnsanların bu filmi doğru ve güvenli bir şekilde görmesini istiyoruz. Filmi tüm dünyada aynı anda gösterime sokmak istiyoruz ve bu doğru zaman değil."
Filmde Craig’in yanı sıra Ana de Armas, Rami Malek, Ralph Fiennes, Ben Whishaw gibi isimler de yer alıyor.
Kaynak: Independent Türkçe
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