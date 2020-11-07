Danimarka dışında 5 ülkede daha vizonlarda Covid-19'a rastlandı
Dünya Sağlık Örgütü, Danimarka dışında; ABD, İtalya, Hollanda, İspanya ve İsveç'in, buradaki çiftliklerde yetiştirilen vizonlarda Covid-19 tespit edildiği bilgisini verdiğini açıkladı.
Yeni tip koronavirüse (Covid-19) Danimarka dışında 5 ülkede daha çiftliklerde yetiştirilen vizonlarda rastlandığı bildirildi.
Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan açıklamada, ABD, İtalya, Hollanda, İspanya ve İsveç'in buralardaki çiftliklerde yetiştirilen vizonlarda Covid-19 tespit edildiği bilgisini verdiği belirtildi.
KORONAVİRÜSÜN DİĞER TÜRLERİYLE BENZERLİK GÖSTERİYOR
Açıklamada, vizonlarda rastlanan Covid-19 türünün klinik görünümü, ağırlığı ve bulaşıcılığının yeni tip koronavirüsün diğer türleriyle benzerlik gösterdiği, öte yandan bu türünde, daha önce gözlemlenmeyen mutasyon terkibine rastlandığı ifade edildi.
Danimarka'da çiftliklerde yetiştirilen 15-17 milyon civarındaki vizonun, Covid-19'un hayvanlarda mutasyona uğradığının tespit edilmesi üzerine uyutulacağı açıklanmıştı.
Danimarkalı yetkililer, vizonlardaki bu türün, insanlara bulaştığını ve şimdiye kadar 12 kişiyi enfekte ettiğini bildirmişti.
Mutasyona uğrayan yeni tip koronavirüsün "Cluster-5 virüs" olarak adlandırıldığı kaydedilmişti.
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