Danıştay'dan Ümraniye kararı: Cumhurbaşkanlığı kararı oy birliğiyle iptal edildi
Danıştay, Ümraniye Elmalıkent Mahallesi’nde bulunan ve büyük bir bölümü yeşil alan olan bölgeyi Cumhurbaşkanlığının riskli alan ilan ettiği kararı iptal etti.
Ümraniye'de, 4 Kasım 2020 tarihli 31294 sayılı Resmi Gazete ilanında yayımlanan 3164 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile Elmalıkent Mahallesi’nde bulunan ve büyük bir bölümü yeşil alan olan 104 yapı, 218 bağımsız birimin yer aldığı 62 dönümlük kısmı riskli alan ilan edilmişti. Danıştay 6. Dairesi, Cumhurbaşkanı kararını hukuk yönünden uygun bulmadığı için iptal etti.
Danıştay altıncı dairesi dava konusu olan 3.11.2020 tarih ve 3164 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının yürütmesinin durdurulmasına itiraz yolu kapalı olmak üzere oy birliği ile karar verdi.
NE OLMUŞTU?
Ümraniye'de bölgenin plansız kalmaması için 7 milyon 150 bin metrekare alan, CHP’nin desteği ile Kasım 2017 tarihinde Ümraniye Belediye Meclisi’nde oy birliği ile onaylanmıştı. 4 Kasım 2020 tarihli 31294 sayılı Resmi Gazete ilanında yayımlanan 3164 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile sadece 104 yapı, 218 bağımsız birimin yer aldığı 62 dönümlük kısmı riskli alan ilan edilmişti.
Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, 11.11.2020 tarihinde küçük bir bölümü riskli alan ilan edilen Elmalıkent Mahallesi’ni ziyaret ederek mahalle sakinlerinin sorunlarını dinlemişti. Kaftancıoğlu, konut yoğunluğunun düşük ve önemli bir kısmı yeşil alan olan bölgenin riskli alan ilan edilmesi ve çevresinde bulunan çok sayıda riskli binayı barındıran bölgenin ise riskli alan ilan edilmemesi ile alakalı bir açıklama yaparak konunun yargıya taşınacağını dile getirmişti.
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