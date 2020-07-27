Dardanel fabrikasında 14 günlük karantina kararı alındı

27 Temmuz 2020 Pazartesi, 14:28

Çanakkale’de Dardanel Önentaş Gıda’ya ait fabrika için karantina kararı alındı. Şirketin bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na KAP’a yaptığı açıklamada, “Bugünden geçerli olmak üzere 14 gün süreyle çalışanlarımızın mesai saatleri dışında da tarafımızca gözetim altında tutulduğu kapalı devre çalışma sistemi tedbir olarak uygulanacaktır” denildi.

Şirketin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Şirketimizin Çanakkale’deki fabrikasında Covid-19 salgınına karşı çalışanlarımızın sağlığını korumaya yönelik alınan tedbirler sıkı şekilde uygulanmaktadır. Bu sayede üretim faaliyetlerimizde herhangi bir aksama yaşanmamıştır.

Bundan sonra da üretim faaliyetlerimizde bir aksama yaşanmaması için, bugünden geçerli olmak üzere 14 gün süreyle çalışanlarımızın mesai saatleri dışında da tarafımızca gözetim altında tutulduğu kapalı devre çalışma sistemi tedbir olarak uygulanacaktır.”

Kararın Çanakkale Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul kararı doğrultusunda alındığı, çalışanların işlerine devam edeceği, akşam ise fabrika sahasındaki konaklama yerlerinde kalacağı öğrenildi.

ÜRETİM DEVAM EDECEK

Dardanel Önentaş'tan yapılan basın açıklamasında ise şu ifadeler kullanıldı:

* Bugüne kadar çalışan sağlığını birincil öncelik olarak gören bir şirket olarak, Türkiye’de ilk vakanın görülmesiyle birlikte, gerek üretim tesislerimizde gerekse ofis alanlarımızda gerekli tüm tedbirleri hızlıca devreye aldık.

* Çalışanlarımızın ve dolayısıyla ailelerinin sağlığı açısından, bugünden geçerli olmak üzere 14 gün süreyle kapalı devre çalışma sisteminin tedbir amaçlı olarak uygulama kararı aldık.

* Farklı kurum, kuruluş ve sektörlerde uygulanan bu tedbirlerle amacımız; çalışanlarımızın ve yakınlarının sağlığını korumak, bölgemizde sürdürülen pandemi mücadelesine en üst düzeyde destek sunmaktır. Kendilerinden ayrılamayacak yakınları olan çalışanlarımızın bu süreci yakınlarıyla birlikte geçirebilmeleri için de en uygun ortam sağlanmıştır.

* Söz konusu tedbirlerin Çanakkale ilimizdeki ilgili sağlık birimlerinin koordinasyonunda alındığını ve bu süre boyunca Dardanel tesislerinde üretim faaliyetlerinin devam edeceğini de özellikle ifade etmek isteriz.