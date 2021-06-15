Darıca kıyıları müsilajla kaplandı
İzmit Körfezi’nde görülen müsilaj, Darıca sahillerinde etkisini sürdürüyor. Sahil şeridinde oluşan kalın tabaka, dikkat çekiyor.
İzmit Körfezi’nde görülen müsilaj (deniz salyası), Darıca sahillerinde etkili olmaya devam ediyor. Sahil şeridi boyunca deniz yüzeyinde kalın tabaka oluştuğu gözlendi. Kentin birçok sahilinde görülen müsilaj için temizlik çalışmaları da sürdürülüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, her gün deniz süpürgeleriyle deniz yüzeyinden yaklaşık 2,5 ton müsilaj topluyor.
Fırsat buldukça sahilde gezdiğini belirten Musa Kılıç, kötü görüntüden rahatsız olduklarını belirterek, “Bu kadar güzel manzaralarda böyle kötü görüntüler oluşması bizleri üzüyor. Umuyorum ki deniz en kısa zamanda eski güzelliğine kavuşacaktır” dedi.
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