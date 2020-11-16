Darwin'in gözlemleri...

16 Kasım 2020 Pazartesi, 18:53

Charles Darwin, henüz genç bir doğabilimciyken İngiliz Kraliyet Donanması'na ait Beagle adlı gemiyle beş yıllık bir yolculuğa çıkar. Rio de Janeiro’dan Avustralya’ya, Tahiti’den Falkland Adaları’na pek çok yeri görür ve buralara dair biyolojik, jeolojik ve antropolojik gözlemlerde bulunur.

Lapa Lapa Kelebek Yağıyordu, Darwin’in Patagonya, Tierra del Fuego ve Macellan Boğazı'ndaki deneyimlerinden sahneleri, bu yerlerin doğasına, canlılarına ve yerlilerine dair çok özel gözlemlerini içeren bir seçki.

Yolculuk dönüşü kaleme aldığı Beagle Yolculuğu adlı kitabından derlenen, geminin güvertesine konan canlıların oraya nasıl geldiklerine dair isabetli tahminlerden Şili sıradağlarına doğru çıktığı yalnız bir yolculuğa kadar geniş bir yelpazeye yayılan bu bölümler, Darwin'in parlak bir biliminsanı olmanın yanı sıra kalem ustalığını da ortaya koyuyor.

Lapa Lapa Kelebek Yağıyordu / Charles Darwin / Çeviren: Emrah Serdan / Can Yayınları / 64 s.

CHARLES ROBERT DARWIN: 1809’de I·ngiltere’de dogˆdu. Yu¨ksek o¨gˆrenimine Edinburgh U¨niversitesi’nde tıp egˆitimiyle bas¸layan Darwin, Cambridge U¨niversitesi’nde teoloji o¨gˆrenimi go¨rdu¨.

HMS Beagle gemisinin bes¸ yıl su¨ren du¨nya seyahatine katıldı. Bu yolculuk sırasında yaptıgˆı go¨zlem ve kes¸iflerle henu¨z 30 yas¸ında I·ngiltere’nin sayılı biliminsanları arasına girdi.

Jeoloji Cemiyeti ve Kraliyet Bilimler Akademisi’ne kabul edildi. 1858’de Alfred Russel Wallace’la birlikte dogˆal sec¸ilim yoluyla evrim kuramını ac¸ıkladı.

Darwin 1859’da yayımladıgˆı Tu¨rlerin Ko¨keni adlı kitabında yer alan “dogˆal sec¸ilim yoluyla evrim” kuramıyla tanındı. Evrim du¨s¸u¨ncesini kuramsal bir c¸erc¸eveye oturtup sundugˆu kanıtlar dizisiyle evrim olgusunun bilim du¨nyasınca kabulu¨nu¨ sagˆladı, biyoloji bilimini ko¨kten degˆis¸tirdi.

Bilimsel ic¸erikli pek c¸ok kitabı ve makalesi bulunan Darwin 1882’de o¨ldu¨. Devlet to¨reniyle Londra’da Westminster Abbey’e defnedildi.