Daum derbiyi değerlendirdi: Dortmund - Schalke rekabeti bir çocuğun doğum günü partisi gibi kalır
Christoph Daum, Dortmund-Schalke rekabetinin İstanbul kulüpleri arasındaki rekabetin yanında bir çocuğun doğum günü partisi gibi kaldığını düşünüyor.
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Christoph Daum, Mesut Özil transferini ve İstanbul kulüpleri arasındaki rekabeti Alman basınından SID 'e değerlendirdi.
Daum, Fenerbahçe transferinin Özil için bir dayanıklılık testi olacağını söyledi.
Alman teknik adam, "Eğer performansı iyi olmazsa eleştirilere maruz kalacak." diyerek Özil'in spekülatif bir ortama geldiğini söyledi. Türkiye'de taraftarlar ve medyanın baskın olduğunu vurgulayan Daum, "Bazen maç kaybettiğinizde günlerce dışarı çıkamazsınız. Bu Özil için bir dayanıklılık testi olacak." şeklinde konuştu.
"YOĞUN BİR BASKI MESUT ÖZİL'İ BEKLİYOR"
Süper Lig'de "mücadeleci" olmanın önemini belirten Daum, "Mesut Özil'i oyundan çıkarmak zor olacaktır. Ayrıca fiziksel olarak da hiç yaşamadığı bir deneyim yaşayacak, iki veya üç kişi sürekli sahada onun peşinde olacak. Yoğun bir baskı onu bekliyor." dedi.
"DORTMUND - SCHALKE REKABETİ BİR ÇOCUĞUN DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ GİBİ KALIR"
İstanbul kulüpleri arasındaki rekabeti de değerlendiren Daum, "Fenerbahçe gerçek Türkiye çünkü Asya yakasını temsil ediyor. Dünya çapında 30 milyon taraftarı var. Dortmund - Schalke rekabeti, İstanbul kulüpleri arasındaki rekabetin yanında bir çocuğun doğum günü partisi gibi kalır." ifadelerini kullandı.
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